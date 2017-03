Vicente Fernández y sus secretos para lucir bien frente a la cámara

Nos lo reveló su nieta Camila

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Durante décadas, Vicente Fernández hizo época con sus contadas, pero gustadas apariciones en televisión. En programas como ‘Siempre en Domingo’, ‘Noches tapatías’ o la ‘Movida’, el Charro de Huentitán, conquistó a miles de fans y hoy nos enteramos de algunos de sus secretos.

Es la propia Camila Fernández, nieta del cantante, quien nos revela algunos de los tips que en su momento le compartió el legendario artista. “Una vez mi abuelo me dio el consejo de siempre sonreír en televisión y abrir los ojos, porque yo siempre los cerraba. Otra vez me dijo que cuando estás cantando en televisión tienes que abrir más la boca para los lados, horizontalmente, también te ayuda a cantar y sonreír al mismo tiempo”, dijo Fernández a LMSHOW.

Por otro lado, Camila recuerda que el mejor consejo que le ha dado su famoso padre es perder el miedo. Sin embargo, ni Alejandro ni don Vicente se han metido mucho en la educación musical de la joven. “Nunca me dieron clases ni nada de eso, yo tuve mis propias clases, pero los tips que me dieron sí me ayudaron mucho”.

Además del lanzamiento de Mío, su primer sencillo, en 2017 Camila lanzará al menos otras cuatro canciones para presentar un EP y más tarde su primer disco, del que ella misma será la autora en su totalidad.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM