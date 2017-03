El Potrillo no quería que su hija fuera artista

La joven dijo a LMShow que ni siquiera escuchó los consejos de su madre, quien la quiso convencer de no ser cantante

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Alejandro Fernández quedó infartado cuando su hija Camila le dijo que quería ser cantante, como su padre y su abuelo, Vicente Fernández. En ese entonces la niña tenía seis años, pero el tiempo pasó y finalmente fue el propio Potrillo quien decidió cuál era el momento más oportuno para lanzarla.

LMSHOW platicó con Camila Fernández, de 19 años, quien ya lanzó en México su primer sencillo titulado “Mío”. La joven recordó el momento en el que le dijo a sus padres que quería ser cantante. “Desde chica se los hice saber; tenían programas para niños [en la televisión] y se hacían famosos [los concursantes]. Yo me veía en esos programas, como “Código fama”, y mis papás nada más se infartaban y decían, ‘No, todavía no, espérate, cállate’. Yo desde chica estaba súper puesta para cantar”.

Finalmente, Alejandro se relajó y vio con mejores ojos que una de sus hijas siguiera sus pasos.

“Cuando di el gran paso, fue decisión de mi papá. Es muy chistoso porque yo desde chica tenía esa cosa de visualizarme que a los 16 años sería cantante y a los 16 empecé a presentarme con mi papá”.

Camila confesó que su mamá, América, era la más preocupada cuando vio que sus intenciones artísticas iban en serio.

“Fue la única que me dijo cosas del ambiente artístico; medio lo dudaba. Un día me sentó, me echó una plática entera y pregúntame de lo que escuché; me entraba por un oído y me salía por otro porque cuando es tu pasión no te importa lo que digan los demás”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM