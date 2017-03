Julión Álvarez sacó a Pancho Barraza de la depresión

El cantante sinaloense estuvo fuera de los escenarios por ocho años

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Tras ocho años de ausencia, Pancho Barraza regresa al mercado discográfico y revela que esto fue posible gracias a la ayuda de su buen amigo Julión Álvarez, quien lo alentó a salir delante de una fuerte depresión que padeció durante varios años.

Entrevistado por el programa “Suelta la sopa”, el sinaloense reconoció lo que el intérprete de “Afuera está lloviendo” hizo por él.

“Dios y Julión Álvarez me dieron una oportunidad. Exactamente cuando me retiro, inicia Julión; los ocho años que estuve fuera, ahí es cuando subió y entonces a él se le hizo bonito reconocer todo el trabajo que nosotros hicimos”.

El agradecimiento de Barraza para Álvarez no es para menos, pues el llamado “Rey de la taquilla” se encargó de poner nuevamente de moda la canciones de Pancho, a quien además invitó a acompañarlo a la gira Mis ídolos… Hoy mis amigos.

Por otro lado, el intérprete se negó rotundamente a creer que su amigo y maestro Joan Sebastian hubiera participado en el delito de trata de personas, tal como lo afirma una investigación que publicó el diario mexicano El Universal.

“No, no creo; Joan pudo haber hecho todo menos eso. La trata de personas es muy delicado; yo no sé quién haya tenido tanto atrevimiento para cometer una cosa tan horrenda, más tomando en cuenta que ya no se puede defender”.

Pancho se mostró indignado por las acusaciones. “Más que un abuso, si lo hizo o no lo hizo, no se vale decirlo ahorita. Esas cosas se les debe de decir a la cara a las personas, no cuando ya murió”.