J Balvin es fashionista gracias a su madre

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- J Balvin ha dejado muy en claro, tanto en entrevistas como en publicaciones de sus redes sociales, que además de preocuparse por su carrera siente una atracción muy especial por la moda, pero es hasta ahora que el cantante confiesa que una de las primeras personas en darse cuenta de esto y alentarlo a conseguir sus sueños en dicho campo fue su madre.

El colombiano señaló que durante su infancia y adolescencia la señora nunca lo limitó en cuanto a las prendas de vestir que podía ponerse, por lo que siempre fue un joven extrovertido y decidido a probar diferentes cosas hasta encontrar algo que llamara su atención y definiera su estilo de manera temporal.

“La moda me gusta desde que era pequeño. En realidad no sé si eso que sentía era realmente un amor por la moda; creo que más bien era un interés por el estilo y por crear el mío propio. Siempre me atrajeron las cosas que llamaban la atención. Mi mamá me dejaba usar todo lo que yo quisiera y creo que por eso nunca tuve miedo de experimentar. Así fue que empecé a entender los accesorios y otras cosas”, reveló el intérprete de “Safari” a la revista Toys for Boys.

Este gusto por la moda le ha permitido a J Balvin cosechar varios éxitos, pues hace un par de meses fue elegido como Embajador de la Semana de la Moda de Nueva York y en días pasados se dio a conocer que será la imagen de la marca de relojes Tag Heuer, convirtiéndose en el único latino en conseguir estos honores.

