Ex vocalista de la Original Limón denuncia mafias gruperas

Tras nueve años en el silencio

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-. Israel Valdez, ex vocalista de la Original Banda el Limón asegura que una mafia controla las bandas musicales en México y que las combatirá desde los tribunales.

“Lo ven a uno sólo y hay cosas que me pasan a mí y a otros compañeros, no quiero pensar que ellos tuvieran que ver con que un disco grabado no saliera, vamos a sacar a la luz todo lo que está mal, y vamos a ver porqué estuvimos ausentes todos éstos años” reveló a Despierta América.

El cantante dijo que sufrió bastante durante su pasó por la Banda Original Limón, enfrentó una enfermedad por nervios, el problema es que muchos de sus compañeros no hablan y se quedan soportando toda clase de abusos.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM