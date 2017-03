Danilo Carrera pudo ser seleccionado de fútbol de Ecuador

Hay suplentes suyos que fueron campeones de goleo en México

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Danilo Carrera se refugió en la actuación después que su familia le impidió realizar una carrera en el fútbol, en donde había alcanzado éxitos impresionantes.

“Dos veces mi familia me impidió hacer una carrera en el fútbol, es cierto que no sería un Messi o un Cristiano Ronaldo, pero sí me hubiera ido bien, porque incluso hay un jugador que fue suplente mío en el Emelec y fue campeón de goleo en México” relató.

Danilo Carrera afirmó que su familia siempre tuvo otros horizontes para su vida, primero quisieron hacerlo nadador contra su voluntad y posteriormente al ver que iba bien en el fútbol decidieron sacarlo del equipo y mandarlo a una universidad en Estados Unidos.

Y terminó como uno de los mejores actores estelarizando telenovelas en Univision.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM