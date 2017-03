Revelan que José José es sometido a tratamiento

Lo confirmó uno de sus amigos del espectáculo

Ciudad de México (LMSHOW.COM).- José José se encuentra en tratamiento y por eso es que continúa internado en el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador Zubirán, mientras las versiones que apuntan a que padece un tumor maligno en el páncreas cobran fuerza entre la prensa.

Mientras los hijos del artista afirman que la hospitalización se debe a un chequeo de rutina, el actor conocido como Oskar ‘El espectáculo’ dejó ver que el problema es más profundo que un estudio general. Solamente él, ya vio al ‘Príncipe de la canción’ en tres ocasiones, a lo largo de los nueve días que el artista lleva en el lugar.

“Lo que yo sé es que le están haciendo un tratamiento, pero desconozco exactamente. Ya van tres veces que lo veo, lo amo mucho, es un excelente tipo y va a salir adelante porque si yo salí, Dios lo va a sacar también”, dijo el entrevistado quien padece cáncer de páncreas a los micrófonos de LMSHOW.

El showman declaró que el cantante se encuentra “muy bien, se acuesta en su cama y todo, yo lo veo muy bien. Yo lo que hago es ir a verlo, darle un abrazo, un beso y decirle ‘aquí estoy manito, vamos con todo. No quiero profundizar en lo que tenga, ya que no me gustaría’”.

Oskar declinó opinar sobre las versiones que señalan que José José está olvidado por sus hijos. “Lo único que me corresponde como su hermano, es darle besos y decirle que va a salir adelante”.

El hombre aseguró que el intérprete de ‘La nave del olvido’ y ‘El triste’ aún no cuenta con una fecha para ser dado de alta. “No tenemos fecha, ni él ni yo. Ahorita vamos a seguir en el tratamiento, pero una fecha segura no la hay”.