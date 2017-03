Pide Mariana Seoane no comparar a Luis Alberto Aguilera con Juan Gabriel

Hay que dejarlo demostrar su talento, afirma

Audios Más Chismes Telemundo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de que Luis Alberto Aguilera lanzara sus primeras canciones, Mariana Seoane pidió dar oportunidad al joven para demostrar su talento y, sobretodo, evitar las comparaciones con su famoso padre, Juan Gabriel.

“Hay que pensar en que Alberto (Juan Gabriel) nada más hubo uno, la gente es muy canija y dice: ‘oye, será muy su hijo, pero no canta ni siquiera como él’ y hay que darle una oportunidad”, dijo la llamada ‘Niña buena‘ a los micrófonos de LMShow.

La actriz que actualmente aparece en la serie ‘el Chema’ afirma que ella estaría dispuesta a apoyar al hijo de su amigo. “La verdad es que no he tenido el gusto de conocerlo, pero lo que he visto de él en la televisión, me cae muy bien. Además, se parece muchísimo a Alberto, me va a encantar conocerlo y por supuesto, si necesita mi apoyo, ahí estaré”.

En tanto, Luis Alberto continúa recibiendo comentarios positivos de las cinco canciones que dio a conocer a inicios de la semana.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM