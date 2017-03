¡Exclusiva! José Manuel Figueroa: Cuauhtemoc Blanco no sabe robar

No es el típico político que engaña

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – José Manuel Figueroa defendió la gestión de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, a quien calificó de un hombre que poco sabe de política, pero que tampoco sabe robar.

En exclusiva a LMSHOW, dijo que como habitante de Cuernavaca notó el trabajo del exfutbolista quien se ha dedicado a reparar bastantes calles, lo cual sólo es posible cuando se ejerce adecuadamente el presupuesto.

“Cuauhtémoc Blanco como no es político no sabe robar, no es típico político que ya sabe cómo cortarles espacios a las esquinas y guardarlas en su bolsillo” expresó.

Redacción LMSHOW