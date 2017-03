¡Exclusiva! José Manuel Figueroa en contra de los seudoperiodistas

Piensan que por leer revistas de chismes ya son reporteros

Audios Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – José Manuel Figueroa criticó en exclusiva en LMSHOW la falta de preparación de algunos reporteros a quienes llamó “pseudoperiodistas” quienes con sólo leer una revista de chismes ya se dicen especialistas en espectáculos.

“Todo está en la forma en que llevas una entrevista, sin embargo, cualquier productor de un programa de chismes le da autorización a la persona que vio el Gordo y la Flaca para hacerte preguntas y eso va contra el Gremio.

José Manuel Figueroa aseguró que “Lo que molesta no es que pregunten, sino que quien se dice reportero y come de hacer preguntas no esté en su coeficiente preguntar bien” estableció.

Redacción LMSHOW.