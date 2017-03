Doña Rosa le dejó de hablar a Lupillo Rivera

Es celoso y se ha alejado de la familia

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – Doña Rosa ha tenido cinco años del demonio, se le murió una hija, no se habla con Lupillo Rivera, varios negocios de sus familiares han ido a la quiebra por mala administración y todo el mundo puso en tela de juicio la honorabilidad de la familia debido a la serie que transmite Univision.

El capítulo más reciente, es que ya no se habla con Lupillo Rivera, tuvo que decantarse entre uno y otro, y al final, Juan fue más fuerte.

“Todos estamos unidos, nada más Lupillo no, pensamos diferente, no me habla, no sé por qué, han sucedido muchas cosas, yo hablo con Jenni y le digo que no pensé que surgirían tantos problemas, yo como madre lo he buscado, pero él se ha retirado” afirmó a TVyNovelas.

“Me siento orgullosísima de mi hija, ya estaba el proyecto de la novela, y una película” relató.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM