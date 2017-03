El Compayito deja de trabajar en EE.UU. por falta de visa

Edson Zúñiga preferiría tramitar la ciudadanía

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Ahora que varios comediantes mexicanos han tenido complicaciones migratorias en territorio estadounidense, Edson Zúñiga, famoso por su personaje de ‘El Norteño’, revela que las dificultades al tramitar una visa de trabajo para los artistas no es un asunto nuevo, pues desde hace años ya era un trámite difícil, a tal grado que él prefirió no laborar más en el país.

“Siempre hay mucha dificultad hacia un comediante o hacia un compañero artista para ir a trabajar para allá, es mucho problema, por eso hace ya más de un año que yo no me acerco a Estados Unidos”, declaró el humorista en entrevista telefónica con LMSHOW.

Zúñiga recordó que hace varios años tuvo que pagar la visa de trabajo de él y su equipo de producción, circunstancia que no resultó nada favorable para su bolsillo.

“Yo tramité visas de trabajo, éramos como 10 personas y me cobraron aproximadamente 90 mil pesos por cada uno de los integrantes y me dieron que la visa de trabajo era por cuatro días para cada no. La verdad a mí se me hizo una jalada de su parte y ya no regresé a Estados Unidos”.

Desde Zamora, Michoacán, entidad en la que anoche comenzó una pequeña gira por el estado, el también intérprete del famoso ‘Compayito’ aseguró que las dificultades para obtener una visa hace que los empresarios se desanimen a contratarlo. “Me han pedido que vaya a trabajar allá, se les solicita las visas de trabajo, pero es la misma situación siempre: son carísimas y en ningún momento te aseguran que te vayan a dar una visa extendida”.

Edson declaró que el trámite es tan complicado que ya le sugirieron tramitar la ciudadanía. “Me han hecho la propuesta, dicen que es más fácil. La verdad es que yo no tengo la necesidad, en mi país tengo bastante trabajo, incluso no me doy abasto, pero entiendo la necesidad que hay en Estados Unidos por entretener al público hispano, entonces dicen que tramitar la ciudadanía es más sencillo que una visa”.

