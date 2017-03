Natalia Jiménez en contra de mostrar a su hija en redes sociales

Prefiere las portadas de revista

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- La cantante Natalia Jiménez está feliz con su faceta maternal, pero ni tanta dicha la convence de mostrar a la pequeña Alessandra en sus redes sociales, pues considera que eso podría significar un peligro.

“Todavía tengo lo de querer protegerla. Las redes sociales son un lugar muy hostil para los niños y a mí no me gusta ver post de niños y de bebés en las redes porque hay mucha gente loca”, aseguró Jiménez en entrevista con Suelta la sopa.

La ex vocalista de La Quinta estación, compartió su método para, de alguna forma, hacer que sus seguidores estén al tanto de lo que pasa con su hija y no dejarlos fuera del momento tan especial que vive. “A mí no me gusta estar andar enseñando a mi hija, enseño los pies y la manito o el bracito. Llegará el día que tenga que mostrarla y lo haré, pero no estoy tan contenta, preferiría portada que redes sociales”.

La española promociona el disco ‘Homenaje a la gran señora’, un tributo a Jenni Rivera que, según ella, ha recibido muy buenos comentarios.

