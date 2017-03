Corrupción cierra bar de Paquita la del Barrio

Ahora lo remodeló para reinaugurarlo

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aunque era sitio predilecto para cantar y logró convertirlo en una referencia de esta ciudad, Paquita la del Barrio prefirió cerrar su restaurante-bar a pagar por debajo del agua una fuerte cantidad que le pedía un familiar de funcionario de gobierno local.

“El lugar me lo cerraron por ganas, nada más, yo creo. Yo tenía un arquitecto que me estaba trabajando y me dijo que el hermano del delegado era su amigo, que podía ayudarme, entonces fue y quería 200 mil pesos y le dije ‘sabes que, no quiero nada, déjalo así cerrado’. Pues lo quemé públicamente y me cerraron”, declaró la intérprete al programa Suelta la sopa.

El sitio ubicado en el corazón de la colonia Guerrero, en el centro de la ciudad, permaneció cerrado casi una década, tiempo que la cantante aprovechó para remodelarlo y ahora está a punto de reabrirlo. “Está quedando muy bonito, compré el terreno de atrás y ahora está más grande. Espero abrirlo para el 10 de mayo. Si Dios quiere, voy a volver a cantar ahí”.

Por cierto, la casa de la cantante se ubica en la planta superior del lugar.

Redacción/LMSHOW