Rosie Rivera niega bendición a Serie de Univisión

No le desea nada bueno

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Aunque asegura no haber visto la emisión, Rosie Rivera no está dispuesta a desear nada bueno para la serie ‘Su nombre era Dolores… La Jenn que yo conocí’, biografía televisiva no autorizada de su hermana Jenni Rivera.

“Mami y papi tienen un buen corazón, yo no les deseo ni bendiciones, ni suerte”, dijo Rosie en tono tajante, durante la presentación de ‘Mariposa de barrio’, la historia en la que la familia Rivera cuenta la vida de la ‘Diva de la banda’.

El rechazo a la producción de Univisión provocó el aplauso de varios de los presentes y luego Rosie añadió: “Aunque le podemos desear suerte, algo que está hecho con mentiras y malas intenciones no puede ser bendecido. Yo tampoco he visto esa historia, pero nos han dicho que hay muchas mentiras”.

Rivera aseguró que la vida de su hermana y su familia no tiene ninguna necesidad de inventarle anécdotas. “La familia Rivera somos como somos: imperfectos, dramáticos, todo lo que somos, lo contamos porque papi y mami nos han enseñado a ser lo que somos. Había suficiente drama real, que no tenían que mentir”.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM