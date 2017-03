Renuncian actores a musical de Juan Gabriel

Aún no hay fecha de reestreno

Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Aunque hace un par de semanas el productor Omar Suárez aseguró que el elenco del musical ‘Amor eterno‘ permanecía integro pese a la incertidumbre de su regreso, cada día son más los actores que hacen oficial su salida del proyecto.

Ahora es Gloria Aura quien señala que, aún cuando su imagen aparece en la publicidad de la polémica puesta, ella ya no forma parte del proyecto, pues incluso ya se contrató en otra obra teatral. “Yo di el aviso de que no podía seguir en el proyecto debido a que no había una claridad de cuando se retomaba y yo tenía que seguir adelante con mi carrera, entonces, si ven que estoy anunciada en las dos obras, la realidad es que ahorita estoy contratada al 100 por ciento en esta”, dijo la actriz al presentar ‘El otro lado de la cama’.

La semana pasada, Lucía Méndez también anunció su retiro de ‘Amor eterno’, pues aseguró que tenía compromisos en su carrera como cantante a la Diva de las telenovelas se le suma Ana Bárbara, la protagonista del musical con canciones de Juan Gabriel, quien está apunto de iniciar una gira con su colega Edith Márquez.

Por otro lado, Suárez también anunció que pretendía reestrenar su producción el pasado domingo 12 de marzo. Sin embargo, las puertas del teatro San Rafael permanecieron cerradas y hasta el momento no se cuenta con una nueva fecha de reinicio de temporada.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM