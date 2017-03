Paquita la del Barrio: Mis hijos no tuvieron amor por su padre

La distancia fue el principal factor

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Paquita la del Barrio admite que sus hijos conocieron a su padre bastantes años después, pero nunca sintieron amor por su papá.

“Yo comencé a andar con Miguel Gerardo cuando él tenía 42 años y yo 15, podría haber sido mi padre, será que está una ciega, pero nunca me fijé en su edad, y resultó ser casado, me metí a lo bruto con él, cuando nació mi segundo hijo ya no regresé a la casa, estaba muy lastimada” le confiesa a Suelta la Sopa.

Y agrega “Una vez después de 3 años que me fui a México y fui a cantar, y que lo veo de lejos y me salgo de donde yo estaba formada para irlo a buscar, esa vez nomás me preguntó por mis hijos, que sí necesitaba algo y fue todo lo que hablamos”.

La historia no tuvo un final feliz.

“Ese mismo día me regresé a la Ciudad de México y pasaron años, siempre deseando que mis hijos conocieran a su papá, quien un día fue a la capital del país para conocerlos, para ya no sentían amor por él” concluye.

