Jorge “El Travieso” Arce absuelto por la justicia

Luego de acusación de asalto sexual

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Jorge el Travieso Arce perdió la alegría después de haber sido demandado por asalto sexual en California, cargo del que fue absuelto en días recientes reveló a Suelta la Sopa.

“Ya se resolvió el caso, no se pudo comprobar la acusación que se me hizo y estoy preparando la contrademanda” afirma.

Sobre el tema indica que “Fue una mala jugada porque yo era muy bromista con la gente, ahora me volví un tipo callado, antes me reía, pero con la gente que no conozco ni una broma ni nada. Si yo sé que no hago nada malo llevo todo hasta las últimas consecuencias” relata.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM