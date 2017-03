Eduardo Cabra de Calle 13 se divorcia de Diana Fuentes

Separados desde noviembre

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Eduardo Cabra lleva record de un divorcio por año, en 2015 se separó de René Pérez de Calle 13, y en 2016 de su esposa Diana Fuentes, con quien se casó en 2011.

Ambos comparten un bebé, y esa ha sido la razón por la que ha privado la discreción en el asunto, además de que Diana no desea mezclar el lanzamiento de su disco con la separación.

“Ahora mismo no estoy preparada para hablar de ello, estamos en medio del proceso, nosotros nos estamos divorciando desde el año pasado, eso no se ha hablado en ningún lugar porque lo estamos cuidado, no queremos que se perturbe lo que pasa ahora, no estamos juntos, por eso me mudé a Miami, todo está bien, dentro de lo traumático que puede ser un divorcio” relató la cantante a Primer Impacto.

Raúl Cobos/LMSHOW