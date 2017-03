Chabelita rompe su silencio, le niegan el acceso por no enseñarla

La visa de trabajo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Nora Velázquez, la comediante Chabelita, ya pasó su etapa de luto y ahora se burla de la desgracia de no poder ingresar a Estados Unidos por falta de visa.

Mediante un video, la actriz ofrece disculpas a su compañía de la Cofradía por no haber llegado a tiempo a la reunión.

“Soy Chabela, la peor de las pecadoras y quiero enviarle una disculpa a todas las compañeras que pertenecen a la Cofradía del Cirio Garampiñado, porque cuando ya iba para allá se me acerca un hombre grande, enorme, fuerte, que se me acerca y me dice giveme… y le digo yo no me llamo giveme… y le dije yo me llamo Chabela… y que me dice, enséñemela, déjemela ver, aquí enfrente de todos, seguro la tienes caduca…y no me dejó pasar por no habérsela enseñado…la visa de trabajo”

Raúl Cobos/LMSHOW.COM