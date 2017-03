Carmen Jara desmiente ser quitamaridos

Vive en casa de otra persona mediante contrato de arrendamiento.

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-. Carmen Jara rechazó romper el matrimonio del músico de su banda Martín Ayala al señalar que tanto él como su pareja tenían problemas desde antes de que ella decidiera vivir en Los Angeles.

“No tiene nada que ver una cosa con otra, cuando llegué a esa casa estaban juntos y tenían muchos problemas. Yo no tengo nada que ver en esa historia”, sentenció a Suelta La Sopa.

Con respecto a su divorcio de su aún marido Jorge Rosales, Carmen Jara aseguró que “desde que estaba en Houston me daba una vida de perro yo dije no voy a estar allí Yo no puedo seguir tolerando la violencia” expuso.

Sobre el tema añadió que su ex amiga “Ana Tabonga, fue testigo de cómo me trató Jorge, como basura, se puso a humillarme frente a mi hija y su hija, fue testigo de toda la porquería, se me hace ridículo que ella que me decía debía alejarme de él , justo ahora venga a opinar lo contrario”.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM