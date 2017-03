Presentan a la nueva Jenni Rivera para serie oficial

Se trata de Angélica Celaya, actriz de El Señor de los Cielos

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Tras meses de especulaciones, finalmente la familia Rivera presentó a la actriz encargada de interpretar a Jenni Rivera en ‘Mariposa de Barrio’, su bioserie oficial que se realizará bajo la producción de Telemundo.

La elegida es Angélica Celaya, quien adquirió gran popularidad en la televisión hispana, gracias a su participación como la periodista Eugenia Casas en El Señor de los Cielos. “Me siento muy honrada y agradecida con la familia Rivera por darme un personaje tan hermoso. Sé que es una gran responsabilidad interpretar a una mujer con tantas agallas”, declaró la actriz durante su presentación a la prensa.

Celaya venció a varias de las competidoras que llegaron a audicionar para el personaje, entre quienes se encontraban Rosie y Chiquis Rivera, hermana e hija de la cantante homenajeada en la historia. De hecho, la propia Rosie reconoció que no tenía nada que ver frente a talentos como Angélica. “Simplemente, no soy actriz. Me llamaron para audicionar y fui porque mi papá me enseñó a hacer las cosas, a arriesgarme”.

Para abordar sus más de cuatro décadas de vida, Jenni será encarnada por otras dos actrices que se encargarán de recorrer la infancia y juventud de la cantante; Regina Orquín y Samadhi Zendejas, respectivamente. Pedro Rivera, padre de Jenni será interpretado por Gabriel Porras. Las grabaciones iniciaron desde hace tres semanas y próximamente se trasladarán a Los Ángeles, incluso se realizaran algunas escenas Long Beach, la tierra que vio nacer a la fallecida estrella.

Redacción LmShow