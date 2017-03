Paquita la del Barrio: La mujer que no tuvo infancia

Trabajó desde pequeña para poder comer

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Durante décadas, hemos visto cómo Paquita la del Barrio llora amargamente en cada una de sus interpretaciones en vivo aunque pocas veces ha abierto su vida al público. Ahora, la cantante recordó su cruda infancia, muy diferente a la de la mayoría de las personas, pues lejos estuvo de dedicarse a la escuela, jugar, hacer travesuras y comer dulces.

En entrevista para el programa Suelta la sopa, la intérprete de ‘Rata de dos patas’ hizo una remembranza de sus primeros años de vida. “Jugábamos muy poco, porque me la pasaba en el monte acarreando agua, llevando las tortillas a mi tía Josefina en las bestias. Yo me llevaba a las bestias cargadas de café o plátano, de la finca a Alto Lucero, me mandaban a mí. Entré a la primaria cuando tenía 10 años, salí a los 16”.

La también autora de la popular frase ‘Me estás oyendo inútil’, también relató cómo fue su primer encuentro con la música, mismo que marcaría su vida. “Desde chamaquilla cantaba arriba de las bestias, empecé a cantar una canción que se llama ‘Plato de segunda mesa’, también canté ‘Los Laureles’, ‘Del cielo cayó una rosa’ y otras canciones viejitas”.

La artista agregó que durante su juventud, sus artistas favoritas eran Lola Beltrán y Lucha Villa, quienes le cantaban al desamor y despecho. Nunca imaginó que cuatro décadas después se consagraría como la representante femenina ideal para cantar duro contra los hombres