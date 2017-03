Mark Tacher a favor de educar a los hijos con mano dura

Mientras su hermano Alan se queja de abuso infantil de su padre

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luego de que su famoso hermano Alan Tacher dijera en ‘Despierta América‘ que había sufrido abuso infantil por parte de su padre, el actor Mark Tacher comentó estar a favor de corregir a los hijos con una nalgada o un correctivo físico un poco más agresivo, pues este método funcionó en su formación.

“Yo si creo que una nalgada a tiempo es una buena llamada de atención para avisarle a un niño que todavía no tiene los parámetros necesarios para saber los riesgos de vida”, destacó Tacher a los micrófonos de LMShow tras recibir un reconocimiento en el Paseo de Las Luminarias, en esta ciudad.

Por su parte, recordó el protagonista de la telenovela ‘Que te perdone Dios… Yo no’, que él también recibió algunos golpes. “Claro que nos dieron nuestras tundas, a mi también me tocó chancla, cinturonazo y todo, pero no lo considero como abuso, lo considero como una llamada de atención, un correctivo que me hizo pensar que era lo que estaba haciendo”.

Y sobre las declaraciones de su hermano en Univisión, dijo: “Primero hay que contar cómo nos portábamos nosotros, que Alan cuente cómo se subía a las cornisas de los edificios y caminaba a la altura de 20 pisos. ¿Cómo crees que se iba a poner mi papá?, ¡Como loco!”

