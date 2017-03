Maritza Bustamante actriz de la Fan está embarazada

Leiiisteeee???? …. Pero leiste bien? Jajajajajaja Siiiiiiii!!!!! ESTOY EMBARAZADISIIIIIIIMAAAA😍😍😍😍😍 …Mi esposo @maxpizzolante y yo estamos muy emocionados y agradecidos con Dios por esta Gran Bendición … . Mi Vida no lo puedo creer, formaremos nuestra familia basada en este Amor tan bonito que sentimos .. 😆😆😆😆😆😆 Hoy es el #diainternacionaldelamujer y ahora que estoy embarazada comprendo aún más nuestro inmeso valor y lo poderosas que somos .. FELICIDADES A TODAS 👊 #love #Magia #us #couple #impregnant #amor #familia #Esmagia #pregnant #pregnancy #embarazada #family #complicidad #God #Diosesbueno #Diosesjusto #godisgood #Diosesamor

A post shared by Maritza Bustamante (@maritzabustamantea) on Mar 8, 2017 at 5:01pm PST