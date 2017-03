El Señor Barriga prepara autobiografía

Se publicará cuando muera

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, Edgar Vivar asegura que ha vivido un sinfín de experiencias tanto a nivel personal como profesional. Es por eso que el actor ha dado a conocer que está realizando los últimos preparativos para lanzar su autobiografía, pero reveló que el público la podrá ver hasta que él fallezca.

Durante la alfombra roja de la obra “Spelling Bee“, de la cual fungió como padrino, el comediante tuvo un breve encuentro con varios medios de comunicación en el que aseguró que el libro retratará algunas de sus experiencias trabajando en el circo y con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito“, así como problemas personales que le han dejado grandes lecciones de vida.

“Estoy escribiendo mi autobiografía, pero no la voy a publicar. Va a ser un testamento para cuando yo ya no esté aquí y así ya no van a poder reclamar nada. Es el legado de las memorias de una vida. Yo comencé a hacer esto como ejercicio para anotar sucesos que he vivido y ahora me gustaría compartirlas, pero se van a tener que esperar a que yo me muera para poder leerlas”, dijo el intérprete de “El Señor Barriga”.

Para finalizar, don Edgar negó que existan planes de llevar a cabo un proyecto digital para reunir al elenco completo de “El Chavo del 8” y aseguró que las declaraciones hechas hace algunas semanas en las que señaló que le gustaría que existiera algo tecnológico para juntar a los actores vivos y muertos fueron sacadas de contexto.

Redacción LmShow