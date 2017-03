Kate del Castillo: Agarré a zapatazos a Luis García

Sacó lo peor de mi

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – Kate del Castillo reconoce que el matrimonio no es para ella, en una ocasión la relación terminó a golpes y en la otra, nunca funcionó porque firmó el acta para darle gusto a la familia.

La actriz admitió a TV Azteca haber tenido relaciones con Juan Ferrara, Ari Telch, Demián Bichir y otros personajes de la televisión mexicana.

Respecto a Luis García especificó: “un hombre que amé y que marcó mi vida”, llegó a intercambiar golpes y “en una ocasión, él sacó lo peor de mí; me lo agarré a zapatazos”.

Sobre Aaron Díaz relató: “La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme. El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos”.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM