Denise Franco Piña representará a México en Miss Universo

[#CrowingMoment] Nuestra Belleza México 2017 🇲🇽 en mejor calidad #NuestrabellezaMexico2017 #NuestrabellezaMexico #LupitaJones #KristalSilva #like4like #Missindonesia #Indonesia #puteriindonesia #XimenaNavarrete #MissUniverse #roadtomissuniverse

A post shared by ZAR LATINO (@zarlatinoamerica) on Mar 11, 2017 at 10:28pm PST