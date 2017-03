Remmy Valenzuela pide a indocumentados que no vayan a sus presentaciones

Para evitar peligro de ser deportados

Ciudad de México, (LMSHOW. COM).- El cantante Remmy Valenzuela envió un mensaje a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos y al mismo tiempo les pidió que, por su propio bien, no asistan a sus bailes y conciertos, si es que corren algún peligro.

“No queremos afectar a nadie, ni que alguien tenga un problema. Yo pienso que todo esto son problemas pasajeros, que las cosas se van acomodar, pero les pido que, si van a tener algún problema, se aguanten un poquito, no pasa nada, pueden comprar los discos”, comentó el sinaloense durante la presentación de su disco compilatorio ‘Te olvidaré‘, con 16 de sus éxitos.

El llamado ‘Príncipe del acordeón’ dijo estar preocupado por los afectados ante las medidas migratorias del Presidente Donald Trump. “Es gente que ha hecho su vida en otro país, que ha trabajado por su familia y me preocupa porque es gente que no tiene la culpa por las desiciones tomadas por otras personas que a lo mejor no toman en cuenta ese tipo de cosas”.

Valenzuela se ha visto envuelto en al menos tres escándalos, como una balacera y una detención por portar una pistola sin el permiso necesario. Al respecto, LMSHOW le cuestionó si estas noticias han impulsado su carrera. “Un escándalo no va a cantar por mi, no graba un disco por mi, ni compone una canción por mi. Yo pienso que son complementos porque a lo mejor hay gente que no escucha música, pero le gusta ver las noticias, entonces, al final de cuentas las cosas van de la mano y es parte show”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM