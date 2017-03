Pedirán arresto de Luis Miguel por no presentarse en la corte de Florida

Ayer no atendió orden del juez

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Luis Miguel no sale de un problema cuando ya está en otro. Como consecuencia de no presentarse ante una juez de California para responder a la demanda de su ex manager William Brockhaus, ahora la juez del caso podría ordenar su arresto.

“No estoy decepcionado ni tampoco sorprendido porque es muy inusual que la juez ordene el arresto de alguien por este motivo. Si Luis Miguel no se vuelve a presentar no tendría ninguna duda en ordenar su detención”, detalló Kenneth Kelley, abogado de Brockhaus, al salir de la Corte a la que no llegó ni el cantante ni alguno de sus representantes legales.

En entrevista para el programa Suelta la sopa, Kelley explicó el enojo de la funcionaria encargada del caso. “El señor Luis Miguel tiene tan poco respeto por las ordenes de la Corte como por los contratos que firma, que es igual a cero. Tenía un contrato con nuestro cliente, le debía un millón de dólares, no le pagó, lo demandamos, fue declarado culpable y aún no ha pagado lo que se le pidió, ni siquiera ha explicado la razón, ni tampoco ha apelado”.

Hasta ahora Luismi ha faltado a dos audiencias del caso por lo que la Corte ya había ordenado la localización y el embargo de un automóvil Rolls-Royce, como prenda de garantía por el millón de dólares ganado por el ex manager.