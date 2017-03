Cristian de la Fuente quiere que me vean como un cobarde: José Ron

Borró el comentario

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Tal parece que las cosas entre José Ron y Cristián de la Fuente no se han calmado, pues luego del pleito que sostuvieron en redes sociales hace algunos días por un video en el que el chileno aparece cortando un árbol en una escena de su próxima telenovela, el ex de Ariadne Díaz asegura que su compañero de profesión se portó muy grosero con él.

El protagonista de la telenovela “Enamorándome de Ramón” aseguró al programa Hoy que Cristián se molestó tanto con el comentario que hizo que inmediatamente lo borró, pero no sólo eso, sino que el coraje llegó a tal grado que el actor bloqueó a su colega de las redes sociales.

“A Cristián le molestó mucho mi comentario y si le afectó es por algo, yo creo que el que nada debe nada teme, evidentemente me refiero al comentario a lo que él puso textualmente en su video. Él sabe por qué me molestó, no tengo por qué dar explicaciones de nada. Me sorprende mucho porque él borró mi comentario, él me bloqueó de su cuenta de Instagram y me deja ver como si hubiera sido un cobarde”, dijo José.

El día de ayer, Cristián aseguró a varios medios de comunicación que aunque sabía que todo era parte de las grabaciones de telenovela “En Tierras Salvajes“, hizo lo posible por comunicarse con José para que las cosas quedaran en el pasado; sin embargo, las cosas no se pudieron resolver.

