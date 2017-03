A Susana González no le interesa la chamba en Hollywood

Sacrificaría éxito profesional, para disfrutar ser mamá

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- En estos tiempos en que ser considerada una mujer exitosa incluye tener una apretada agenda de trabajo, viajes, reuniones y poco tiempo para la familia, Susana González afirma estar dispuesta a dejar a un lado su crecimiento profesional con tal de disfrutar su faceta como madre.

“De verdad que yo no deseo irme a Hollywood, yo quiero estar con mis hijos. Me pueden preguntar ¿qué es lo que deseo? y mi respuesta es ser ama de casa. Me la paso trabajando y yo disfruto muchísimo, pero realmente, veo pasar una señora con su carriola y digo ‘¡yo quiero!'”, declaró Susana en entrevista con LMShow.

La actriz triunfa actualmente como la protagonista del musical ‘Aventurera‘, donde su éxito ha sido tal, que los productores ya piensan en incluirla en la gira por Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta de trabajo no fue del todo bien vista por uno de sus pequeños.

“Le expliqué a mi hija Susy que yo tenía un sueño, donde iba a traer plumas, lentejuelas e iba a bailar y cantar. Entonces mi hija me dijo ‘¿prefieres a las plumas y lentejuelas que estar conmigo?’ y le dije que no, que jamás, pero que prefería tener plumas y lentejuelas a estar haciendo algo que no me gusta porque de todos modos tengo que trabajar”.

Por el momento, el contrato de Susana con la obra donde también participa Carmen Salinas se extendió de ocho a 12 semanas y las posibilidades de alargarlo un mes más, son grandes.

