Lupe Esparza: Trump no es Dios

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Para José Guadalupe Esparza, vocalista del grupo Bronco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‘no es Dios’, por lo que pide a los mexicanos no tomarlo tan en serio.

La agrupación fue cuestionada al respecto de la situación actual de Estados Unidos sobre el tema Donald Trump tomando en cuenta que Bronco realiza muchos conciertos en ese país

“Tuvimos un concierto en Columbus y en Detroit y no vimos nada anormal, no hemos visto que la gente se haya alejado de nuestros conciertos, todo lo vemos muy normal, esperemos que esto continúe así, tal vez la gente indocumentada tiene ese temor de salir hasta a la calle pero no hemos visto ningún caso trascendental que nos alarme para que Bronco diga ‘se acabaron las giras por Estados Unidos’, los latinos somos una mano de obra maravillosa que Estados Unidos necesita”, dijo Lupe Esparza.

“Yo pienso tranquilamente que Trump no es Dios así que no lo tomemos tan en serio y creo que tarde o temprano tiene que irle bajando tantito las rayitas poco a poco, yo creo que él nos necesita muchísimo a nosotros”, agregó el cantante.

El grupo mexicano Bronco se encuentra promocionando su más reciente disco Primera Fila, así como su participación en el Festival Vive Latino y una gira que emprenderán por Estados Unidos y Latinoamérica.

