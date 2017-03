Lucía Méndez: “Separación de familias inmigrantes, es una crueldad”

Ella no tiene problemas porque tiene ciudadanía

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- A Lucía Méndez le parece lamentable la separación que sufrirán miles de familias latinas en Estados Unidos ante el endurecimiento de las leyes migratorias. “Es una crueldad tremenda separar a las familias y a tantas gentes que han tenido la mano de obra durante 19 o 20 años, colaborando para que Estados Unidos sea más importante y de pronto los separan y quitan”.

Entrevistada tras participar en el lanzamiento de la Feria de Texcoco, donde regresará a los palenques, Lucía descartó la posibilidad de tener problemas migratorios como le ocurrió a sus colegas Carlos Bonavides y Maribel Fernández ‘La Pelangocha. “Yo soy ciudadana americana, no tengo ningún problema”, dijo en un accidentado inglés en el que una de las frases tuvo que ser corregida.

La primera actriz, quien en la entrevista se reconfirmó como ‘La Reina de los Memes‘, informó que ella ya no regresará al polémico musical ‘Amor eterno‘, cuyo estreno de su nueva temporada está programado para el domingo. “Yo no sé nada, pero sí les puedo decir que me va a ser imposible regresar por la cuestión de mis presentaciones”, declaró a LMShow.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM