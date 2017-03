El hermano de Larry Hernández en toque de queda

Tras salir de prisión, lo envía a México

Audios Más Chismes

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aunque su comportamiento no ha sido precisamente el más ejemplar, el cantante Larry Hernández se puso en el papel de cabeza de familia y dio varios consejos a su hermano Wilfredo, quien el pasado octubre abandonó la prisión tras permanecer cuatro años y ocho meses dentro.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, Hernández reveló que hace pocos días envió a su consanguíneo a su natal Sinaloa, por lo que antes le dio toda una lista de consejos y recomendaciones para evitar meterse en más problemas. “Estuve platicando con ellos y tuve chance de decirles que se sientan comprometidos en hacer las cosas bien allá en Sinaloa. Hoy en día, desgraciadamente las cosas no son como antes, ya la gente no puede andar en la calle tan tarde”.

Incluso, la estrella de Telemundo le pidió a su hermano limitar las horas de su regreso a casa. “En el rancho son las ocho o nueve (de la noche) y nadie anda de vago. Yo les digo que se cuiden mucho. Lo único que les pido es que se porten bien, en eso siempre he sido muy claro”.

El intérprete agregó que tuvo la necesidad de castigar las travesuras de su hermano. “Yo lo tenía castigado y apenas el día de ayer le dije `vete a Culiacán, llévate a la familia. Le puse un dinero a su esposa. Lo tenía castigado porque tomó y es una cosas que yo no quería”.

El artista condenó el consumo de alcohol, luego de que hace tiempo el mismo fuera acusado de agredir a un empresario mientras se encontraba en estado de ebriedad. “Yo sé que tomar no es bueno. Yo he vivido esa vida y no es buena, sé lo que es de ese lado y yo quiero el lado bueno”.

Redacción LMSHOW.COM