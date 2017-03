José Manuel Figueroa dolido por acusación a Joan Sebastián

José Manuel Figueroa habló por vez primera sobre la supuesta investigación que involucra a su famoso padre Joan Sebastian con la trata de personas. “Claro que duele. Soy su hijo y sí duele”. Ciudad de México, ( LMSHOW.COM ).-habló por vez primera sobre la supuesta investigación que involucra a su famoso padrecon la trata de personas. “Claro que duele. Soy su hijo y sí duele”.

Después de ofrecer un showcase que sirvió como presentación de su disco ‘No estás tú’, Figueroa confirmó que él y su familia preparan acciones legales contra los responsables de la publicación que dieron a conocer la noticia hace una semana. “Los herederos y el albacea estamos de acuerdo en que debe existir una acción legal, la cual se va a tomar. No he hablado con el abogado porque he estado metido en el disco. Por supuesto que me duele, soy un ser humano y amo a mi padre”, aseguró el cantante a los micrófonos de LMShow.

El tema toca las fibras más sensibles del intérprete, pues cuando una reportera le preguntó si su padre se había enterado de que su nombre se encontraba en una investigación judicial, él reaccionó de inmediato. “Qué pregunta tan ignorante acabas de hacer. Las declaraciones son del 2009. Discúlpame, acabas de hacer que se acabe la entrevista que estaba haciendo con mucho cariño. Fue muy ignorante tu pregunta, perdóname”, dijo para luego dar un beso a la periodista.

Con canciones como ‘La huerta’ y ‘Me encabroné’, Figueroa homenajea a su padre en este nuevo material que saldrá a la venta el viernes. “En cada nota musical, ahí están los consejos de mi padre, sus regaños y la inspiración”.