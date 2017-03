Cepillín: Juan Gabriel sigue vivo

Su muerte fue un montaje

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – Ricardo González, Cepillín, fue invitado por Eduardo Sotelo a su programa de radio, y ante los cuestionamientos acerca de la entrañable amistad que lo unió al fallecido cantante Juan Gabriel, afirmó que desde su punto de vista, Juan Gabriel sigue vivo y considera que su muerte fue un montaje, aunque tiene la duda de dónde se encuentra.

En sus declaraciones agregó: “Nunca se vio el cadáver. Esa misma noche supuestamente el cadáver salió y al día siguiente ya estaba cremado y según esto en Miami. Cuándo habías visto eso en Estados Unidos. Ni Kennedy cuando murió. Nadie. Aquí es un proceso completo”.

Cepillín aseguró que sólo los familiares directos de Alberto Aguilera saben que está pasando, por lo que sería razonable que lo compartieran con su público para que terminen todos los conflictos y rumores que hay en su entorno.

El comediante conoció a Juan Gabriel en los inicios de su carrera, mientras probaba suerte en la Ciudad de México y dormía en las bancas de la Avenida Paseo de la Reforma, posteriormente tuvieron una estrecha amistad.

“No me dio anillo de compromiso pero si fuimos muy amigos”, comentó.

Y concluyó diciendo: “Me dolió que a pesar de tener todo el dinero del mundo no se haya cuidado, yo tuve 3 infartos y sin embargo no he muerto, a mi me parece que se cansó de vivir y dijo allí muere”.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM