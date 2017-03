Talina Fernández se olvida del amor en pareja

No quiere malgastar su tiempo en estupideces.

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Talina Fernández, la dama del buen decir, define con claridad su hartazgo a las relaciones de pareja, asegura que cada vez tiene menos tiempo de vida y no existe espacio para convivir con patanes, narcisistas, egos inflados ni estúpidas competencias.

La conductora ha quedado marcada por la muerte de su hija Mariana Levy, las enfermedades de su hijo Pato, y su deseo infinito de que sus nietas sean felices.

“Hasta la fecha lo de Mariana ha sido lo más doloroso que he vivido, no he logrado reponerme de ésta pérdida, el dolor sigue allí todo el tiempo y no hay momento en que no piense en ella y no la extrañe” le contó a Tvynovelas.

En el maremágnum que ha sido su vida, hoy no ya tiempo para el amor.

“¡Ni lo quiera Dios!, ya tuve mi dosis de amores y desamores, el tiempo que me queda quiero usarlo bien y no quiero malgastarlo en estupideces” concluye

Raúl Cobos/LMSHOW.COM