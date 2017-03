Niurka no es indispensable en Aventurera

Afirma uno de los productores del musical

Ciudad de México, (LMSHOW.com).- Luego de que Niurka asegurara que ya no será la protagonista del musical ‘Aventurera’ y que criticara la actuación de Susana González en la obra, el productor de la puesta, Gerardo Quiroz reacciona y le manda decir a la cubana que la obra continuará con o sin ella, pues existen al menos cinco actrices de primer nivel en esperan dar continuidad al trabajo de González.

“Juan Osorio y yo tenemos que seguir adelante con quien quiera estar. Los actores que están actualmente están felices, nos agradecen todos los días por haberlos contratado. Perdón que te lo diga, pero tenemos cinco aventureras en línea, esperando que les digamos en qué fecha van a entrar incluida Niurka Marcos. Nadie, lo digo con letras mayúsculas es indispensable”, declaró Quiroz durante su arribo a la entrega de reconocimientos de la Agrupación de Periodistas de Teatro (APT).

El también actor aseguró que hasta el momento la cubana no les ha hecho oficial su salida del proyecto en el que también se encuentra Carmen Salinas. “No nos ha dicho que no va. La última platica que tuvimos fue que aceptaba y que nos iba a apoyar. Hemos leído declaraciones donde ella dice que ya no está, pero oficialmente sigue. Aún no firmamos contrato, todo fue de palabra porque a veces la palabra vale más que un papel”.

Sobre las declaraciones de Niurka respecto a que únicamente ella reúne todos los requisitos necesarios para hacer Aventurera, Quiroz aclaró que “el personaje de Elena Tejero no tiene que ser el de una vedette, es el de una mujer joven de Ciudad Juárez que sabe bailar ballet porque lo estudia desde niña, viene de buena familia y se ve atrapada en la trata de personas. Por necesidad y por ser forzada a ello, tiene que bailar en un antro de aquel entonces”.

