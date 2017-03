José Ron: Cristián de la Fuente censuró mi comentario y me bloqueó

"Cristian borró mi comentario "

Más Chismes Todo Novelas Univision

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- José Ron y Cristian de la Fuente siguen su batalla campal, y ahora el mexicano acusa al chileno de censura e intolerancia.

“Le molestó mucho mi comentario a Cristian y si le afectó es por algo, yo creo que el que nada debe nada teme, evidentemente me refiero a su comentario, a lo que él puso textualmente en su video, yo no tengo nada qué ver con la producción, no estoy diciendo nada de la telenovela, tonto no soy para entender que es parte de la novela, que es parte de las escenas, que hay cámaras, yo no me refiero a eso, mi punto es muy claro, él lo sabe, él sabe porque me molestó lo que puso y para mí eso me basta, no tengo porque dar tantas explicaciones de nada, es evidente, que no es con la novela, es con lo que él puso”.

El actor refiere que gracias a su profesión sabe que hay muchas personas que los siguen en redes sociales, y por ende, son portadores de mensajes para todos ellos, por ese motivo no estuvo de acuerdo con el mensaje “A falta de gym, un árbol”.

De igual forma, Ron explicó que tras ver la respuesta de Cristian a los medios está sorprendido: “me sorprende, porque él borró mi comentario, él me bloqueó en su cuenta de Instagram y me deja ver como si hubiera sido un cobarde, como que lo pongo y me retracto”.

Finalmente, José explicó a Fórmula Espectacular que sigue manteniendo su dicho, que siempre dará la cara por lo que escribió, y contradijo a Cristian al afirmar que ya tuvo comunicación telefónica con él. “El señor se portó muy grosero, no voy a decir más, si quiere decir más cosas yo voy a hablar más cosas, pero el señor se portó muy mal” .

Redacción LmShow con información de agencia méxico