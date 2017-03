Familia de Maluma no tuvo fe en su talento

"Mejor juega fútbol", le dijeron

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).-Actualmente Maluma es considerado un fenómeno musical. Sin embargo, hace una década estaba lejos de imaginar que el éxito tocaría a su puerta, pues en un primer momento hasta su familia les negó la posibilidad de participar en un concurso televisivo de su natal Colombia.

“Mi sueño siempre fue cantar y cuando en Colombia hicieron el primer reality, imprimí el formulario, yo mismo lo llene, se lo entregue a mis padres y hermana, pero nadie me quiso llevar. Me dijeron que me pusiera a jugar fútbol, que eso era lo mío, que la música no”, reveló el cantante en conferencia de prensa y, donde anunció su participación como uno de los coaches de la edición mexicana de La Voz Kids, emisión que Televisa transmitirá desde el próximo domingo.

El cantante recordó que fue gracias a su insistencia que convenció a su familia de apoyarlo en el sueño de convertirse en un artista. “Siempre quise ser cantante. Empecé este sueño, luego me di cuenta que el fútbol se estaba volviendo una segunda opción, no era tan primordial como la música, no sentía lo mismo que cuando me metía a un estudio de grabación para hacer música. Mis padres estuvieron conmigo, mis tíos me dieron la oportunidad de entrar a un estudio de grabación y mi familia siempre creyó en mi. La disciplina que aprendí en el fútbol, ahora la aplico para este negocio”.

Maluma también explicó que su gusto por la música urbana se debe a que sus abuelos poseían una colección de discos de salsa.

