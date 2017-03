Eugenio Derbez indignado por la deportación de Carlos Bonavides

Comparte crédito con Salma Hayek

Más Chismes

Ciudad de México (LMSHOW.COMSCOM).-Eugenio Derbez nos confesó que quedó encantado con haber trabajado junto a Salma Hayek en la filmación de la película ‘Como ser un Latin Lover, que se estrenará en Estados Unidos durante los últimos días de abril.

“Fue una delicia. Somos amigos pero nunca me había tocado trabajar con ella, tenía un poco de temor de cómo se fuera a comportar y resultó un agasajo. Todo el tiempo estuvo cooperando, aportó líneas nuevas e improvisamos mucho”, declaró el comediante a LMShow.

Derbez, quien aseguró que para su nuevo proyecto cinematográfico tuvo que aumentar 12 kilos, también defendió a Hayek de las críticas recibidas por no alzar la voz en defensa de los inmigrantes durante la pasada edición de los premios Oscar. “Es un evento muy complicado porque no te dejan decir nada político. Seguramente Gael García se agarró los pantalones y lo dijo fuera de escript. Salma es políticamente mucho más correcta y no quiso arriesgarse, yo le aplaudo a quién se anima y a quien no se anima”.

Precisamente en temas migratorios, Eugenio se refirió a la reciente deportación de figuras como Carlos Bonavides y Maribel Fernández ‘La pelangocha‘ de territorio estadounidense.!”Me acabo de enterar. Siento muchísimo que pasen estas cosas que uno reprueba por qué no puede ser que en este siglo estemos sufriendo este tipo de discriminación y acoso”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM