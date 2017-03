Edith González dialoga con su cáncer

Y le exige irse de su cuerpo

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Edith González enfrenta una dura batalla contra el cáncer, y asegura que el humor ha sido su mejor herramienta.

“Es mala onda (el cáncer), le hablo y le digo, vete de aquí. Yo me lo tomo hasta con sentido del humor, nadie lo entiende, porque tengo un humor negro, pero yo no pienso dejarme derrotar, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo mental” expuso.

Y agrega “Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, es una fase y veme aquí. ¿Qué hago de bueno con esto que me tocó?, Lo mejor que puedo hacer es informar que hay muchos tratamientos, no alternativos, porque no creo en eso” sentenció al diario El Universal.

Y concluye “Yo creo en la ciencia, creo en el ser humano, con la creencia y el coraje de salir adelante, eso es un 50% o 60% de sanación”.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM