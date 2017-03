Desmienten crisis en bailes gruperos por pánico de inmigrantes

A pesar de redadas hay llenos totales

Ciudad de México (LMSHOW.COM).- La afluencia de los bailes gruperos en California no ha disminuido ante las medidas migratorias del presidente Donald Trump, aseguró un empresario de la Arena Pico Rivera.

Luego de que un periódico mexicano asegurara la semana pasada que la venta de boletos para un evento masivo, dónde actuarán figuras como Alejandro Fernández, Banda el Recodo, Marco Antonio Solís y José Manuel Figueroa, es nula. El programa El Gordo y La Flaca entrevistó a uno de los empresarios de la sede del concierto.

“Eso fue algo que se platicó, pero no, va bien. Tenemos un elenco de puros gallos y me gustaría no haber trabajado en este evento para poder venir a verlos”, aseguró el organizador, quien agregó: “Claro que no hay crisis, el 12 de marzo se presenta la Banda MS, y en dos semanas se vendió todo, ya somos sold out. Si hubiera temor no se venderían boletos y la banda hubiera cancelado, pero no, todo va bien y aquí no hay temor”.

Por otro lado, la oficina de la Banda MS confirmó la venta total de los boletos para la presentación del próximo domingo. En un comunicado, se aseguró que la agrupación es la más taquillera del momento.

