Pleito de lavaderos Cristián de la Fuente pone en su lugar a José Ron

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Cristián de la Fuente criticó el oportunismo de su compañero de profesión José Ron, al tiempo que reveló que no ha podido resolver el conflicto ya que Ron se esconde y no recibe sus llamadas.

El chileno explicó que deseaba aclarar el malentendido con José, pero no pudo tener comunicación con él. “Además peor, lo llamé por teléfono para darle la oportunidad de arreglar las cosas y bueno, no acepto”.

Cristian de la Fuente fue cuestionado sobre las diferencias que tuvo en Instagram con José Ron debido al video que compartió de una locación donde se le ve talando un árbol, acto que reprochó el actor mexicano.

“Igual iba a ser botado en una semana, estaba marcado para botar y tenía los códigos y las certificaciones, entonces al señor le molestó que yo hubiera puesto en broma “a falta de Gym a darle al árbol”, que es la ironía que cuando uno camina 10 kilómetros dice ¡ay, hoy no voy a hacer gym!”, explicó De la Fuente en entrevista para el Programa Hoy.

De la Fuente se refirió a los 3 debido a que se encontraba acompañado por Diego Olivera y Horacio Pancheri, quienes han demostrado su apoyo al chileno, siendo Olivera, quién también respondió a Ron en redes sociales, el que agregó al tema:

“La realidad es que el oportunismo no me gusta y cuando te quieres colocar la medalla que todavía te falta mucho para poder hablar sobre la salud ambiental, por ejemplo, lo podíamos haber aclarado, hacerlo público ya me parece como que está afectando el trabajo mismo, el de mi familia también, yo vivo de esto y además estaba afectando a uno de mis hermanos”.

Redacción LMSHOW/Agencia México