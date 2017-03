Carmen Jara mi esposo me pegaba en la cabeza para que no se notara

Presenta demanda de divorcio

Primicias

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – Carmen Jara reveló los continuos capítulos de violencia doméstica a los que se vio expuesta durante los últimos diez años por parte de su actual esposo Jorge Rosales.

“Sacó del carro a mi amiga, me agredió y en ese momento intentó ahorcarme y me doblaba la mano, se enfureció, quería que me fuera a Texas y le dije que no quería volver con él” expuso al programa Primer Impacto

Y agregó “En un viaje a Fresno me rebotó la cabeza contra un espejo, siempre me pegaba en la cabeza para que no se me vieran los golpes”.

Carmen Jara asegura que no se divorciaba por amor, amenazas miedo, trabajo, y por compromisos laborales que le obligaban a seguir en la relación.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM