Bárbara Bermudo reaparece como motivadora

En el día Internacional de la mujer.

Ciudad de México, (LMSHOW.COM). – A través de un video, la ex conductora de Primer Impacto reapareció en los medios, donde asegura que es posible afrontar todo cambio.

“Que por ser mujer no tendrás capacidad de mejorar, tú no eres una mujer común, tú has sido creada por Dios para hacer cosas extraordinarias” expresa

“Mis padres me enseñaron que en la vida llegarían momentos difíciles que debía superar para alcanzar sus sueños. Quiero que tú nunca olvides que eres única” especifica

Asimismo, señala que “Eres más que una hija, más que una esposa, más que una profesional, más que una madre, procura siempre ser celebrada y no tolerada. Las situaciones difíciles que estás enfrentando no durarán para siempre”.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM