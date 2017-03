Aracely Arámbula: Luis Miguel fue hermoso y único

Fue un romance maravilloso

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- Aracely Arámbula sólo tiene palabras positivas para Luis Miguel, por el tiempo que vivieron su romance e incluso ahora como su ex pareja.

“Todos en la vida tenemos derecho a ser felices, viví el amor de mi vida, tengo dos hijos maravillosos, es una verdadera historia de amor, si la escribiera sería un éxito, fue hermoso y único” le expresó a Suelta La Sopa.

La relación con Luis Miguel le alejó de los escenarios seis años, pero ante todo, le regaló un par de hijos que ama con el alma.

“Decidí hacer una pausa porque era tiempo para mí, no me había dado tiempo para tener una familia, llegó el momento de enamorarme profundamente y dejar todo. Fue un momento difícil porque la persona de la que me enamoré no la busqué, no me buscó, las cosas se dan, y fueron momentos hermosos y especiales” sentenció.

Y también en esa época hubo momentos amargos: “Viví la desilusión, no de la persona que amas, sino de la gente que tienes alrededor, de muchos que se decían mis amigos, atravesé ése trayecto de mi vida y llegaron amigos e interesados. La gente verdadera quedó conmigo y los que se tenían que ir les agradezco y me hicieron un favor”.

Raúl Cobos/LMSHOW.com