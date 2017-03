Por muerte de su mamá, Marco Antonio Regil padece ansiedad

En sus pocas horas de sueño, tiene pesadillas

Ciudad de México, (LMSHOW.COM).- A casi un mes de la muerte de su mamá, Marco Antonio Regil confiesa que el trágico acontecimiento ha marcado su vida y su cuerpo resintió la pérdida del ser que más amaba, pues desde entonces vive continuas crisis de ansiedad que le han robado hasta el sueño.

“No descanso, no duermo bien. Tengo pesadillas y ansiedad en la noche. Recién falleció, tuve un sueño muy bonito donde nos abrazábamos, pero últimamente tengo un sueño que se repite; llego a verla a su casa, entro a su recámara y no está, tampoco su cama, entonces me di cuenta que ya falleció y despierto con la angustia y siento que no puedo respirar”, declaró Regil en entrevista con LMShow.

El conductor confesó que ha tenido que someterse a una serie de terapias y procedimientos con el fin de superar el dolor de la partida de su madre. “Estoy tomando terapia. Además, hice una maestría en psicología espiritual. Hice un retiro de cuatro días de meditación con Eckhart Tolle es el autor de libros como ‘El poder del ahora‘, eso me ha servido muchísimo. Definitivamente, buscar asesoría es básico”.

Regil aseguró que plasmará las vivencias de los últimos meses en un libro. “Ya había escrito uno, pero no me gustó, ahora lo voy a retomar y voy a incluir todo esto. Por ahora, lo estoy documentando, todo esto es un proceso horrible”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM