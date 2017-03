Niurka en guerra contra Aventurera, Bigorra y Malillany

Es Livia Brito

Ciudad de México,( LMSHOW.COM) .- Niurka Marcos asegura que “tiene permiso para decir lo que le dé la gana”, de manera que no se reprimió para revelar que la “Aventurera” misteriosa no es otra que Livia Brito y quizá con ello arruinó la expectativa que los productores quisieron crear acerca de su identidad.

“Ahorita está Susana (González), después viene la niña bonita, Livia Brito, una cubanita preciosa”, comentó la vedette en el programa radiofónico de Flor Rubio, donde también puntualizó que el hecho de ser cubana no garantiza que una mujer sepa bailar. “Raquel Bigorra tiene dos patas izquierdas y Malillany (Marín) ni en “Qué Rico Mambo” brilló. Lo intentó y le salió chueco”, dijo la actriz.

“La sandunga, el ilusionismo se trae en la yugular. Eso ni inyectado”, aseveró Niurka, convencida de que las únicas cubanas que saben bailar son Lis Vega y ella misma, nadie más, y de que no cualquiera puede ofrecer un espectáculo excelente, por muy buena actriz que sea.

En cuanto a los espectaculares que anuncian el musical, Marcos explicó su desacuerdo en restarle importancia a la protagonista: “Yo sé y todos sabemos que la señora (Edith) González jamás hubiera permitido esas cosas, esos espectaculares con una mujer sin rostro, ese tríptico con la “Aventurera” atrás en la sombra; es más, no hubiera permitido que existiera un crédito por delante de ella”.

Sobre sus opiniones que pueden causar molestias, la artista señaló que no le interesa pelear con nadie y deseó larga vida a la puesta, pero que no tiene ningún motivo para guardar silencio. “Digo las cosas como son, me como el escenario. Puedo decirlo porque yo soy un alma muy vieja. Yo tengo permiso para decir lo que a mí me da la gana porque ya yo pasé por todas las pruebas. No tengo que demostrarle nada a nadie”, sentenció.

